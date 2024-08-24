КНДР назвала "бессовестным актом" расширение НАТО на восток

КНДР считает "бессовестным актом" расширение НАТО в восточном направлении, что создало угрозы для России и в итоге привело к возникновению конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Института разоружения и мира МИД КНДР.

"Первоначально НАТО пообещала миру, что после распада Советского Союза она не будет предпринимать ни малейшего шага по расширению альянса против России. Однако НАТО полностью отказалась от своих обещаний международному сообществу и удвоила свой размер, приняв в него 16 стран с 1999 года по настоящее время", - приводит текст документа Центральное телеграфное агентство Кореи.

МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов Apache

Его публикация приурочена к 75-летию со дня вступления в силу договора о создании НАТО.

"Несмотря на неоднократные опасения и предупреждения России, НАТО за счет бессовестного акта расширения своей мощи продолжала продвигаться вперед на восток, серьезно нарушая интересы безопасности суверенного государства. Позже НАТО попыталась распространить свою юрисдикцию на Украину, граничащую с Россией, что стало основным фактором, который привел к нынешней ситуации с безопасностью в Европе", - добавили в институте.

Кроме того, в заявлении отмечается, что НАТО - это агрессивный военный альянс, который на протяжении последних 70 лет принуждал к войнам невинные суверенные страны и сейчас продолжает создавать серьезные препятствия миру и безопасности на планете.