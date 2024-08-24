Лондон разработал план на случай смерти кота Ларри

Британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, несущего службу в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Об этом пишет газета The Times.

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"План Даунинг-стрит на случай, если у кота Ларри закончатся 9 жизней. Он прогнал несколько мышей и пять премьер-министров", - говорится в публикации.

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Журналисты сообщают, что высокопоставленные чиновники, работающие в резиденции премьер-министров в течение последнего года, разработали план об объявлении кончины кота под кодовым названием "Ларри Бриджес". Они отобрали снимки кота и пресс-релиз, чтобы опубликовать после известия о его смерти. Однако Ларри, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя хорошо. До этого газета Daily Mail писала, что новый премьер Британии Кир Стармер намеревался привезти в резиденцию свою кошку Джо-Джо.