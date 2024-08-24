Отношения Пекина и Минска сочли примером для подражания

Связи Китая и Белоруссии являются ролевой моделью взаимовыгодных международных отношений. Такое мнение выразил эксперт по исследованиям Восточной Европы Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, комментируя визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск.

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"Китайско-белорусские связи являются примером для подражания как новый тип международных отношений, - приводит его слова газета Global Times. - Обе страны придерживаются принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и разделяют общие взгляды на международный порядок, поэтому они достигли плодотворных результатов как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве".

Чжао Хуэйжун считает, что обмены на правительственном уровне позволят эффективно реализовать стратегические планы председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Визит Ли Цяна в Минск укрепит политическое доверие и придаст новый импульс устойчивому развитию двусторонних отношений Китая и Белоруссии, сказал эксперт.

По его словам, Минск придает большое значение китайской модернизации и надеется извлечь уроки из опыта КНР в сфере управления. Он добавил, что сотрудничество с Китаем в различных областях также может помочь Белоруссии эффективно поддерживать государственную стабильность и экономическое развитие.

Ли Цян посетил Белоруссию с официальным визитом 22-23 августа. Он провел переговоры с главой белорусского правительства Романом Головченко, а также встретился с президентом республики Александром Лукашенко. По итогам состоявшихся в Минске переговоров Белоруссия и Китай заключили пакет договоренностей, состоящий из почти 20 документов.

В совместном коммюнике говорится, что страны договорились укреплять сотрудничество в промышленных цепочках поставок, а также торговле услугами и электронной коммерции. Пекин и Минск будут совместно содействовать высококачественному развитию китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и укреплять сотрудничество в области грузовых поездов на маршруте Китай - Европа. Также КНР и Белоруссия выразили готовность укреплять взаимодействие в области сельского хозяйства.