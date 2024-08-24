МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»
Понятие «ядерная угроза» появилось в мире из-за действий Вашингтона, который первым создал ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что США продолжают провоцировать гонку вооружений такого типа, что увеличивает вероятность глобального конфликта.
«Негативное влияние корректировки ядерной политики США, обладающих крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, на глобальный ядерный баланс, условия безопасности и систему ядерного разоружения является поистине серьезным», — сказано в сообщении.
Так дипломат отреагировал на информацию о том, что американский лидер Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план.
Отмечается, что если бы США не создали и не применили ядерное оружие, то понятие «ядерная угроза» не появилось бы в мире.
Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США одобрил в марте текущего года секретный стратегический ядерный план, в котором впервые говорится о сдерживании Китая на фоне роста ядерных арсеналов Пекина. Принятие такого документа связано с предположением Минобороны США, что в течение следующего десятилетия запасы КНР будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России. Байден распорядился подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21676437