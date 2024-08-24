МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»

Понятие «ядерная угроза» появилось в мире из-за действий Вашингтона, который первым создал ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Официальный представитель МИД КНДР заявил, что США продолжают провоцировать гонку вооружений такого типа, что увеличивает вероятность глобального конфликта.

«Негативное влияние корректировки ядерной политики США, обладающих крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, на глобальный ядерный баланс, условия безопасности и систему ядерного разоружения является поистине серьезным», — сказано в сообщении.

Так дипломат отреагировал на информацию о том, что американский лидер Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план.

Отмечается, что если бы США не создали и не применили ядерное оружие, то понятие «ядерная угроза» не появилось бы в мире.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США одобрил в марте текущего года секретный стратегический ядерный план, в котором впервые говорится о сдерживании Китая на фоне роста ядерных арсеналов Пекина. Принятие такого документа связано с предположением Минобороны США, что в течение следующего десятилетия запасы КНР будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России. Байден распорядился подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21676437