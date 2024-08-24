Стало известно о расколе в странах НАТО

Подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен заявил о расколе в странах НАТО.

«Там развиваются трещины. Венгрия, Словакия, Турция очень активно выступают против требований НАТО и ЕС в угоду потребностям своего собственного народа и, на мой взгляд, стремятся к большей подлинной безопасности для своих народов», - заявил Расмуссен в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что многие в альянсе не согласны с курсом на конфронтацию с Россией и Китаем.

Ранее «СП» писала о том, что известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко назвал проблему, с которой столкнётся Россия после окончания специальной военной операции.