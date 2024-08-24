Трамп пообещал создать комиссию по расследованию покушений в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал создать президентскую комиссию по расследованию покушений на первых лиц государства. Об этом он сообщил на митинге, который он проводит в штате Аризона совместно с Робертом Кеннеди-младшим.

«Это дань уважения Бобби (Роберту Кеннеди-младшему — прим. "Ленты.ру"). Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию по расследованию покушений на убийство», — заявил политик.

По его словам, одной из задач данной комиссии будет публикация всех оставшихся документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Он подчеркнул, что данная комиссия также будет расследовать покушение на самого Трампа.

Ранее Роберт Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании Трампа. По его словам, он пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине.