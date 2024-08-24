Почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России

Американские власти не разрешают Украине применять вооружение США для ударов вглубь территории России, поскольку надеются в конечном итоге перезагрузить отношения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.

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Анонимные высокопоставленные источники в Белом доме сообщали Киеву, что США в конечном итоге захотят перезагрузить отношения с РФ, и запрашиваемое снятие ограничений на удары оружием Запада вглубь российской территории может свести на нет эти усилия. Кроме того, использование дальнобойных ракет Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может оказаться не таким эффективным, как рассчитывает украинская власть.

У Вооруженных сил Украины ограниченный запас ракет, а те, что есть, могут не достичь значимых российских целей, которые уже были выведены из зоны досягаемости украинских военных.

В июне Министерство обороны США заявило, что Вашингтон не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по России, но позиция может измениться.