Наступление украинских вооруженных сил в Курской области поставило Владимира Зеленского в сложное положение. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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«Для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области. Однако для Зеленского и его команды отступление стало бы политической катастрофой, учитывая значительные инвестиции в эту операцию. После серьезных потерь, понесенных украинскими силами, я сомневаюсь, что Зеленский сможет пережить отход из Курска, особенно если приказ будет отдан до начала российской контратаки», – добавил он.

Эксперт считает, что Зеленский оказался в сложном положении, поскольку на него возможно значительное давление со стороны Запада.

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«На мой взгляд, Пентагон стремится как можно к более быстрому завершению операции в Курской области. Их беспокоят потери, которые несут ВСУ, включая непропорционально высокое количество украинских солдат, оказавшихся в этом районе, а также продолжающийся кризис в Донбассе», – утверждает Меркурис.

Ранее эксперт также сообщил, что подразделения ВСУ в Донбассе остались без подкреплений и оружия из-за вторжения Украины в Курскую область.