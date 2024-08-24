В КНР выдвинули предупреждение США по поводу Тайваня

Американские власти должны немедленно прекратить любое официальное взаимодействие с Тайванем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюйя.

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По его словам, данный вопрос является «первой красной линией» в отношениях между Пекином и Вашингтоном и Китай выступает против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем.

«Тайваньский вопрос лежит в основе интересов Китая и представляет собой первую красную линию в китайско-американских отношениях», — указал дипломат.

Так он прокомментировал высказывания представителя американской администрации высокого ранга о якобы необходимости «значимого диалога» материкового Китая с Тайванем.

Пэнъюй призвал США придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике, следовать обещаниям американских лидеров не поддерживать «независимость Тайваня», немедленно прекратить официальное взаимодействие с ним.

Как отметил представитель посольства, «международное сообщество давно признало, что Китай вносит вклад во всеобщий мир, развитие и международный порядок».

23 августа представитель американской администрации высокого ранга заявила журналистам, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы материковый Китай вел «значимый диалог» с Тайванем. Отмечалось, что КНР представляет и будет представлять в обозримой перспективе угрозу международному порядку.