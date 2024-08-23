В штабе Трампа прокомментировали приостановку кампании Кеннеди-младшего

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ожидает от команды другого кандидата от Демократической партии Камалы Харрис спекуляций на теме приостановки предвыборной кампании независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление кампании американского экс-лидера.

В штабе Трампа напомнили, что Кеннеди-младший уже объявил о выходе из президентской гонки и поддержал бывшего американского главу.

«Бесспорно, появится множество спекуляций на тему того, что это будет значить для гонки и кому поможет. Мы уже видели, как сотрудники Харрис пытаются убедить всех, что это не повлияет на ход выборов», — добавили там.

Также в штабе Трампа привели данные опросов, которые показывают, что экс-президент и Кеннеди-младший вместе опережают Харрис по поддержке избирателей в колеблющихся штатах.