Блинкен раскрыл содержание нового пакета помощи США Киеву

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что очередной американский пакет помощи киевскому режиму включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды.

Как пишет ТАСС со ссылкой на его заявление, американские власти дадут киевскому режиму оборудование и боеприпасы для беспилотников, ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Также, по его словам, украинцам дадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, AT4 и TOW, боеприпасы для стрелкового оружия и иные вооружения и детали.

Ранее Байден объявил о передаче Киеву ракет для систем ПВО и оборудования против БПЛА.