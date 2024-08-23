Все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру, заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group. Отвечая на вопрос РИА Новости во время брифинга, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».

«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», — подчеркнул Дюжаррик.

Членов американской ЧВК заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. Отмечается, что ЧВК FOG была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные комбатанты являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России и будут уничтожены.