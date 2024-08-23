На Западе рассказал, что погубит Зеленского

Владимир Зеленский не переживет отступление ВСУ из Курской области, этим нападением он загнал себя в политическую ловушку. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, передает «РИА Новости».

По его мнению, для ВСУ нет смысла оставаться в Курской области, но для Зеленского и его окружения отступление было бы «политической катастрофой, учитывая их огромные инвестиции в эту атаку».

«После огромных потерь, которые понесли украинцы в ходе этой операции, я сомневаюсь, что сам Зеленский сможет пережить отступление из Курска. Особенно если приказ будет отдан до российской контратаки», — уверен Меркурис.

Кроме того, по его словам, на Зеленского может оказываться сильное давление со стороны Запада, поскольку в Пентагоне «обеспокоены потерями, которые несут ВСУ в Курской области и продолжающимся коллапсом в Донбассе». В связи с этим эксперт считает, что Зеленский находится в очень непростой ситуации.