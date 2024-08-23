Кеннеди-младший приостановил участие в предвыборной гонке

Роберт Кеннеди-младший, который ранее планировал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США, заявил о том, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке. Свое решение он объяснил тем, что вместо этого он собирается поддержать бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении Кеннеди-младший заявил, что собирается поддержать выдвижение Трампа. Как уточнил политик, он принял такое решение после того, как Трамп выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — заявил он.

При этом Кеннеди-младший подчеркнул, что не собирается останавливать свою предвыборную кампанию окончательно, однако он потребует исключить его кандидатуру из бюллетеней в 10 колеблющихся штатах. По его словам, он «попросит избирателей не голосовать за него там».

Ранее Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он намерен принудить Украину пойти на переговоры с Россией.