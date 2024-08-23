Премьер Косова заверил главу ЦРУ в укреплении отношений с США

Премьер частично признанной республики Косово Альбин Курти во время встречи с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом заверил его в укреплении отношений с США.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы хотим укреплять и расширять прочные двусторонние отношения с США», — приводит его слова агентство.

Курти отметил, что визит Бёрнса стал «хорошей возможностью обсудить широкий круг тем», а также продвинуть стратегическое сотрудничество Косова и США «на службе демократического мира и евро-атлантической безопасности в регионе и шире».

Кроме того, он заявил об ориентации частично признанной республики на членство в НАТО и Евросоюзе.

Ранее посольство России в Сербии осудило восстановление в частично признанном Косове дома нацистского пособника Джафера Девы в городе Косовска-Митровица.