В ООН выразили беспокойство обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС

Секретариат ООН обеспокоен обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, в ООН «очень обеспокоены» обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС. Кроме того Дюжаррик считает, что «каждый должен быть обеспокоен тем, что в зоне военных действий находятся две атомные электростанции».

На этом фоне он указал, что ООН просит Украину и Россию обеспечить безопасность объектов и сотрудничать с МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что ночью 22 августа ВСУ предприняли попытку атаки дроном-камикадзе на Курскую АЭС. Беспилотник сбили и обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма.