В Белом доме оценили поездку премьера Индии на Украину

Вашингтон считает полезным визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину, если это поможет продвинуться к окончанию конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Если переговоры Моди с главой киевского режима Владимиром Зеленским помогут приблизить справедливый в представлении украинского лидера мир, эта поездка может быть полезной, заявил Кирби в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Приехавший на Украину премьер Индии сделал заявление

Напомним, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. В Киеве Моди призвал стороны украинского конфликта к диалогу.