Байден обсудил с лидерами Египта и Катара предстоящие переговоры по Газе

Президент США Джо Байден в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили предстоящие переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее информации, лидеры обсудили "предстоящие переговоры в Каире и усилия по устранению всех оставшихся препятствий на пути к заключению сделки". Они также отметили "неотложную необходимость заключения" соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере.

В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако движение заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

Вечером 22 августа советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что директор разведки "Моссад" Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) еврейского государства Ронен Бар прибыли 22 августа в Каир для продолжения переговоров по освобождению заложников. Он отметил, что следующий раунд консультаций по Газе намечается в египетской столице "в ближайшие дни". Египет до сих пор не назвал точную дату проведения в Каире нового раунда переговоров.