Байден обратился к Нетаньяху по границе сектора Газа с Египтом

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отвести войска от участка границы сектора Газа с Египтом во время реализации первого этапа сделки по освобождению заложников и прекращению огня, чтобы переговоры с палестинским движением ХАМАС могли продвинуться вперед. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что дислокация ЦАХАЛ вдоль Филадельфийского коридора, который находится у границы сектора Газа с Египтом, является одним из главных и последних спорных моментов на пути к достижению соглашения между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня.

«Во время телефонного разговора Байден попросил Нетаньяху вывести войска из небольшой части Филадельфийского коридора протяженностью от одного до двух километров во время реализации первого этапа сделки. Президент США сказал премьеру Израиля, что данный шаг может способствовать продвижению переговоров», — говорится в тексте.

По словам израильских чиновников, Нетаньяху «частично удовлетворил просьбу Байдена и согласился уступить одну позицию на границе сектора Газа с Египтом».