Стало известно об отстранениях в Секретной службе США после покушения на Трампа

Ряд сотрудников Секретной службы США был временно отстранен после покушения на кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CBS со ссылкой на источник.

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«Секретная служба США временно отстранила от работы многих агентов, включая главу управления в Питтсбурге», — утверждается в публикации.

По данным канала, соответствующее решение было принято по результатам расследования Секретной службы, проведенного после покушения на Трампа.

При этом пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми отказался комментировать данные о произошедших отстранениях. Он отметил, что ведомство продолжает проводить внутреннее расследование и применит дисциплинарные наказания по отношению к тем, чье нарушение правил службы будет доказано.

22 августа Трамп впервые после покушения решился выступить на улице, произнеся речь за пуленепробиваемым стеклом. Покушение на экс-президента было совершено 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.