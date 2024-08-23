Белый дом отреагировал на миротворческие усилия Моди по Украине

Администрация США сдержанно отозвалась о миротворческих усилиях премьер-министра Индии Нарендры Моди, призванных содействовать урегулированию конфликта на Украине.

Комментируя на регулярном онлайн-брифинге для журналистов визит Моди в Киев, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, по сути, воздержался от оценок. Однако при этом сотрудник СНБ утверждал, что такие миротворческие усилия "должны начинаться с понимания того, какой позиции по данному вопросу придерживается президент [Украины Владимир] Зеленский".

"Индия и премьер-министр Моди являются сильными партнерами США. Если его поездка в Киев и переговоры с президентом Зеленским о том, где и как все это закончится, могут способствовать завершению конфликта в соответствии с видением президентом Зеленским справедливого мира, то, по нашему мнению, это может быть полезным", - заявил представитель Белого дома.

Моди нанес ранее в пятницу первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Он провел в Киеве несколько часов.

Как отметил Моди на встрече с Зеленским, Россия и Украина "должны сесть вместе и найти способы выхода из этого кризиса". Он заверил, что Индия "готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира".