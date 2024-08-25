Украинский дипломат забил тревогу после решения Германии по оружию для ВСУ

Решение Германии прекратить финансирование поставок оружия Украине является «армагеддоном», заявил посол в Бразилии Андрей Мельник в соцсети X. Дипломат предрек разрушительные последствия для Киева. Ранее посол представлял Украину в ФРГ.

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Решение федерального правительства [Германии] прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон, — подчеркнул посол.

Дипломат известен скандальными высказываниями и требованиями поставок вооружений для Киева. Весной 2022 года Мельник сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Фраза привела к тому, что посол вынужден был извиняться. В июне того же года дипломата раскритиковали из-за высказываний о националисте Степане Бандере.

Мельник также нецензурно выразился в адрес американского предпринимателя Илона Маска. Причиной стал предложенный миллиардером план по достижению мира между Россией и Украиной.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен предложил правительству Германии пересмотреть политику в отношении Киева. Парламентарий призвал власти ФРГ прекратить тратить миллиарды на спонсирование Украины.