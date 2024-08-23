В Польше инициировали розыск судьи Шмидта по еще одному делу

Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на окружную прокуратура Вроцлава.

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Напомним, что ранее Шмидта объявили в розыск в Польше по делу о шпионаже. При этом сам Шмидт объяснял свой выезд в Белоруссию несогласием с политикой польских властей.

Теперь же польская прокуратура также обвиняет его в участии в 2019 году в хейтерской афере, которая заключалась в распространении в интернете материалов, дискредитирующих польских судей, выступающих против ограничения независимости судебной системы страны. При этом в 2022 году Шмидт признал свое участие в «хейтерской афере» и извинился перед пострадавшими.

Несмотря на это польская прокуратура инициировала розыск Шмидта еще и по этому делу, отмечая, что он не только действовал в ущерб судьям общего назначения, но и превышал свои полномочия и раскрывал третьим лицам информацию, полученную в ходе выполнения служебных обязанностей.