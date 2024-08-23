Секретная служба не взяла с собой выделенное ей радио в день покушения на Трампа

Сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им полицией радиостанции в день покушения на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, из-за чего не получили вовремя информацию о стрелке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса.

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«За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что представители секретной службы не взяли эти рации.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.