Избитых мигрантов нашли на границе с Белоруссией

Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщил госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по словам мигрантов, их избили польские военные.

В ведомстве уточнили, что беженцев нашли 23 августа в Берестовицком районе. По их словам, они были задержаны на территории соседнего государства и после избиений выдворены за границу.

Перед тем как вытолкнуть на белорусскую сторону, польские военные били их прикладами оружия и дубинками, наносили удары по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Женщина, которая была в группе, еще на польской стороне почувствовала себя плохо и просила о помощи. Со слов беженки, она беременна, — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших отвезли в районное медучреждение. Также на месте работала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств случившегося.

Ранее Lenta.ru со ссылкой на письмо к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю сообщала, что члены Европарламента от Италии осудили Польшу за создание «зоны смерти», которая граничит с Белоруссией. По словам парламентариев, в этой зоне нарушаются права человека.

Депутаты объяснили, что ситуация усложняется тем, что мигранты расцениваются как угроза национальной безопасности. Они отметили, что такое решение раскритиковали многие международные и гуманитарные организации, в том числе и Совет Европы. Там предупредили, что Польша бесчеловечно управляет кризисом мигрантов.

До этого правительство Польши ввело на границе с Белоруссией специальную буферную зону. Речь идет о запрете на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны между Польшей и Белоруссией.