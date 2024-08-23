Трамп допустил разлучение семей при депортации нелегалов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил разлучение семей при депортации нелегальных иммигрантов в рамках своей инициативы по массовой депортации, но пообещал «предусмотреть меры» для таких случаев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на ноябрьских президентских выборах намерен депортировать из США миллионы нелегальных иммигрантов. Для этих целей он планирует задействовать сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти, а также организовать для нелегалов лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. В первую очередь, по планам Трампа, депортации подвергнуться нелегальные иммигранты, у которых есть преступное прошлое.

«Будут предусмотрены меры, но мы должны избавиться от преступников», — ответил он на вопрос о том, будут ли депортироваться нелегальные иммигранты, состоящие в браке с гражданами США или являющиеся родителями американских граждан.

При этом Трамп не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, но указал, что депортации обойдутся Соединенным Штатом значительно дешевле содержания нелегалов, поэтому стоимость инициативы будет оправдана.