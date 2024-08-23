Награжденного Зеленским экс-главу госагентства заочно арестовали в Польше

В Польше по подозрению в коррупции заочно арестовали бывшего главу Правительственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, соответствующее решение приняла национальная прокуратура. Отмечается, что в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил экс-чиновника орденом «За заслуги» III степени, передает ТАСС.

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Кучмеровский занимал указанную должность с февраля 2021-го по март 2024 года. Госагентство было активным участником оказания гуманитарной помощи Киеву. По данным прокуратуры, мужчину обвиняют в участии в организованной преступной группе, превышении полномочий и невыполнении обязанностей с целью получения финансовой выгоды. Помимо него, в деле фигурирует также некий Павел Ш.

Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, где может находиться Кучмеровский, одно из предполагаемых мест — Северный Кипр. Суд согласился выдать в отношении экс-чиновника ордер на арест на три месяца.

Ранее вице-канцлер ФРГ и глава немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией, поскольку проигрыш Киева был бы крайне опасным. По его словам, помощь будет оказываться вне зависимости от всяких «если» или «но».

По его словам, у стран G7 есть необходимые ресурсы для поддержки Киева, он в дальнейшем получит деньги, необходимые для покупки наиболее востребованных систем вооружений. Финансирование будет осуществляться в виде кредитов, а для выплат по ним будут использоваться налоговые отчисления от замороженных российских активов. Хабек уточнил, что средства Украина получит до конца 2024 года, а речь идет о порядка €50 млрд.