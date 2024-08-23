Пока вы не уснули: заявление Моди на Украине и захват волгоградской колонии

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Приехавший на Украину премьер Индии сделал заявление

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Киев обратился к России и Украине с призывом вместе найти путь к урегулированию. Об этом сообщает Reuters.

Моди прибыл на Украину 23 августа - чуть более чем через месяц после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. В МИД Индии заявили, что Моди и Зеленский обсудят сотрудничество в сфере обороны, а также экономические и деловые связи.

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В волгоградской колонии заключенные захватили заложников

В Волгоградской области заключенные колонии номер 19 захватили заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, несколько человек пострадали. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявил, что заложники были захвачены на заседании дисциплинарной комиссии.

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Названа страна, обогнавшая Китай по закупкам российской нефти

Индия по итогам июля текущего года стала крупнейшим импортером российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, по объему закупок российского сырья страна обогнала Китай.

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СМИ: ВСУ штурмуют женскую колонию в Курской области

Немецкий таблоид Bild сообщил, что ВСУ пытаются штурмовать женскую исправительную колонию в Курской области. Как утверждает издание, речь идет о колонии в селе Малая Локня, расположенном в 14 километрах от границы.

По данным Bild, украинские силы атаковали здание из немецких боевых машин пехоты Marder. Также беспилотниками была якобы атакована башня колонии.

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В США заявили об отказе Трампа от условий Украины ради сделки с Россией

В случае своей победы на выборах кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп может отказаться от условий Украины для установления мира и пожертвует ее территорией ради сделки с Россией. Об этом передает Foreign Affairs.

«Трамп неоднократно говорил о том, что попытается договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Скорее всего, в таком случае он пожертвует территориальной целостностью Украины», — отмечает издание.

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ВСУ прокомментировали удар по российскому парому в порту «Кавказ»

Спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по российскому парому в порту «Кавказ». Его слова передает «Страна.ua».

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики. (...) В первую очередь горюче-смазочными материалами», — заявил военный.

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Захарова рассказала о предательстве со стороны Германии

Предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наша страна сумела перезагрузить отношения с Германией, - отметила она, напомнив о неисчислимых жертвах Великой Отечественной войны. - Это было так сложно, практически невозможно, но мы сумели это сделать. И вот сейчас эти вот все (германские власти - прим. ТАСС) имеют наглость нас упрекать, даже обвинять, и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму, террористическому и экстремистскому, танки и вооружения. Ну, будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными».

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В Москве подожгли железнодорожный пост

Пожар произошел на посту секционирования контактной сети железнодорожной станции «Молжаниново» в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, инцидент не повлиял на движение поездов.

Собеседник уточнил, что загорелся пост секционирования вдоль второго пути. Горели два ящика на площади в 10 квадратных метров. Никто не пострадал. По словам источника, причина возгорания устанавливается, а помочь в этом могут камеры видеонаблюдения.

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В «Газпроме» сделали заявление о транзите газа через Украину

«Газпром» продолжает осуществлять подачу газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Уточняется, что газ подается в подтвержденном украинской стороной объеме. Так, на 23 августа он составил 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, подчеркнул Куприянов.

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В РФ снова можно купить новый Ford Focus

© Ford Focus

На российском автомобильном рыке снова в продаже появилась популярная среди автолюбителей модель Ford Focus, продажи которой были официально прекращены в 2022 году.

Ford Focus в кузове универсал в настоящее время реализуется по цене от 3 199 000 рублей за версию 2023 модельного года. В движение Ford Focus приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, привод исключительно передний, трансмиссия автоматическая шестиступенчатая.

В базовой комплектации универсал Ford Focus оснащен системой климат-контроля, круиз-контроля, светодиодными фарами, задним парктроником, современной мультимедийной системой на 8 дюймов, подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла, датчиками давления в шинах, колесными дисками на 16 дюймов, боковыми и фронтальными подушками безопасности, а также в оснащение вошли шторки безопасности.

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