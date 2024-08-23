Награжденного Зеленским польского чиновника обвинили в коррупции

Прокуратура Польши выдала ордер на арест экс-главы государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по делу о коррупции. Об этом сообщает wPolityce.

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Власти рассматривают возможность выдачи общеевропейского ордера на арест Кучмеровского, так как его местонахождение неизвестно. Как отмечает wPolityce, бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В деле против Кучмеровского идет речь об участии в организованной преступной группе, превышении полномочий и невыполнении обязательств в целях получения финансовой выгоды. Подробности дела в прокуратуре раскрыть отказались. wPolityce напомнила, что ранее в Польше начали расследовать хищение денег, выделенных на поставку электрогенераторов Украине.

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что убежден в честности Кучмеровского. Политик выразил уверенность, что Кучмеровский докажет свою невиновность в суде.

Кучмеровский занимал свой пост до марта 2024 года. Его агентство стратегических резервов участвовало в оказании гуманитарной помощи Украине. «Московский комсомолец» отмечает, что осенью 2022-го Владимир Зеленский наградил главу агентства орденом «За заслуги» III степени.