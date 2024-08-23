Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине

Уходящий в отставку глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз является частью украинского конфликта, но не его стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2024 года Боррель заявил, что Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», так как ЕС не является частью конфликта на Украине. Так дипломат прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских войск на Украину. Боррель тогда призвал «не пугать людей».

В то же время Боррель подчеркивал, что ЕС должен продолжить поддерживать Украину и «готовиться к будущему, усиливая свою оборону».

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На международной конференции в Испании 23 августа Боррель заявил, что ЕС не является одной из сторон конфликта, но остается «частью» этого кризиса. Дипломат подчеркнул, что исход украинского кризиса повлияет на мир и безопасность ЕС.