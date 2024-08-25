Представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков заявил, что Украина, армия которой атаковала Курскую область, ещё в 2016 году в школьных учебниках обозначала данный регион и ряд русских земель как свои.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Речь идёт о книге для школьников под названием «Ломаем мифы».

«В качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — заявил Шашков.

В Украинскую Слобожанщину, согласно данной карте, входят русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород.

Атаку на Курскую область эксперт назвал прямым следствием этой антиисторической пропаганды, направленной на украинскую молодёжь.

Ранее стало известно, что вертолёт Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.