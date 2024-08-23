Приехавший на Украину премьер Индии сделал заявление

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Киев обратился к России и Украине с призывом вместе найти путь к урегулированию. Об этом сообщает Reuters.

Моди прибыл на Украину 23 августа - чуть более чем через месяц после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. В МИД Индии заявили, что Моди и Зеленский обсудят сотрудничество в сфере обороны, а также экономические и деловые связи.

Как отмечает Reuters, Зеленский обнял Моди «с хмурым выражением лица», прежде чем они начали переговоры. Этот визит важен для украинских властей, пытающихся развить дипломатические отношения со странами Глобального Юга, отмечает агентство.

В офисе Зеленского оценили визит Моди на Украину

Выступая в Киеве, Моди подчеркнул, что все стороны украинского кризиса должны найти путь к диалогу. Премьер Индии заявил, что готов сделать все возможное, чтобы помочь достижению мира.

Перед визитом в Киев Моди побывал в Польше и встретился с польским премьером Дональдом Туском. Туск рассказал, что очень рад готовности Моди внести вклад в завершение украинского кризиса. По мнению Туска, Индия способна сыграть в этом «очень серьезную и позитивную роль», а визит Моди в Киев может иметь «исторический характер».