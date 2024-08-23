Подоляк объяснил важность визита Моди на Украину

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину имеет важное значение, поскольку Нью-Дели «действительно имеет определенное влияние на Москву». Его слова приводит Reuters.

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«Для нас крайне важно эффективно выстраивать отношения с такими странами, объяснять им, как правильно прекратить войну и что это также в их интересах», — заявил Подоляк.

До этого Нарендра Моди в ходе однодневного визита в Киев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны должны обсудить в том числе вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются. Поездка Моди стала первым визитом премьера Индии на Украину с момента ее образования.

Как напоминал телеканал Sky News, Моди посещает Украину с визитом спустя месяц после своей поездки в Россию, за которую индийского премьера раскритиковал Зеленский. Он назвал ее «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».