В офисе Зеленского оценили визит Моди на Украину

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину «историческим моментом», когда стороны имеют много вопросов для сотрудничества. В интервью India Today он также призвал Индию занять однозначную позицию по конфликту.

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«Я очень надеюсь на то, что после долгого периода, когда у нас не было визитов премьеров Индии и наших лидеров в эту страну, это исторический момент, и мы имеем много вопросов для сотрудничества. Думаю, что встреча премьера Моди с президентом Зеленским будет очень полезно и будет иметь конкретные результаты», — заявил Ермак.

Он подчеркнул, важность развития отношений Киева и Нью-Дели. В то же время он отметил, что Индия должна занять однозначную позицию по конфликту России и Украины.

До этого Нарендра Моди в ходе однодневного визита в Киев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны должны обсудить в том числе вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Детали программы визита Моди в Киев не раскрываются.

Моди заявил о готовности предложить помощь для прекращения конфликта на Украине

Поездка Моди стала первым визитом премьера Индии на Украину с момента ее образования.