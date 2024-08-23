Эстонские пограничники отобрали у туриста сувенир с символикой СССР

Эстонские пограничники на пограничном пункте «Нарва» предотвратили ввоз в страну подстаканника с советской символикой. Как сообщает Ruptly, его изъяли у гражданина Малайзии.

Мужчину впустили на территорию страны лишь после того, как он согласился отдать подстаканник. С нарушителем провели разъяснительную беседу, заявив, что подобная символика в Эстонии запрещена.

Напомним, что в июле при въезде в Эстонию на пограничном пункте «Нарва-1» у гражданина Швеции забрали четыре магнита на холодильник с символикой СССР. Ему запретили въезд в страну до тех пор, пока он не отдаст сувениры.

Схожий случай произошел с гражданином РФ: при досмотре у него обнаружили сосуд для жидкостей с символикой Советского Союза. Его пришлось сдать.