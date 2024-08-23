Обзор иноСМИ: план Харрис по победе на выборах и проигрыш Украины в ключевой битве

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Камала Харрис планирует превзойти Обаму

План кандидата в президенты США Камалы Харрис состоит в том, чтобы вернуться к проверенной тактике, которая привела к власти Барака Обаму, но на этот раз в заметно улучшенной версии, пишет хорватское издание Advance. Издание отмечает, что Обаму будут помнить как «политическое чудо». Американцы были искренне восхищены его выступлениями и его ораторским мастерством.

По версии Advance, по примеру Обамы «Камала принадлежит кампании, а не кампания Камале». Когда Обама с беспрецедентной энергией прокладывал путь к президентству, не существовало ни столь влиятельных блогеров, ни мемов. В рамках нынешней кампании демократы привлекут разнообразных «создателей контента» - ютуберов, тиктокеров и других популярных блогеров. Advance называет это блестящим ходом: Харрис станет объектом-победителем, который будет просто читать заранее подготовленные речи, а настоящие субъекты - блогеры - будут окружать ее повсюду. Армия молодых продемократических ютуберов будет работать круглосуточно, чтобы привести Камалу Харрис к победе, заключило издание.

Разведка Германии предупредила об угрозе для авиабазы НАТО

На немецкой авиабазе НАТО в Гайленкирхене усилили меры безопасности из-за предупреждения разведки о возможной угрозе, сообщает Spiegel. В четверг, 22 августа, всех сотрудников, которые не были необходимы для миссии, отправили домой в качестве меры предосторожности.

Представитель базы не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения об усилении мер безопасности из-за полетов дронов. Он подчеркнул, что на базе «не обнаружили никаких дыр в заборе», а ее сотрудники продолжают пить воду из-под крана. Так он намекнул на недавний инцидент, когда на территорию базы проникли неизвестные и сообщалось, что вода в водопроводе может быть отравлена. Ожидается, что после обеда 23 августа прежние меры безопасности будут возвращены и регулярные операции на базе ВВС НАТО возобновятся.

The Times: хвастовство атакой на ЧВК Вагнер подвело Украину

После атаки туарегов на правительственные войска Мали и членов ЧВК Вагнер украинская военная разведка «поспешила присвоить себе часть заслуг», пишет The Times. Как отмечает издание, теперь это хвастовство выглядит «символическим поражением» для Киева: власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера обратились в Совет Безопасности ООН, требуя осудить Украину за поддержку повстанческих группировок.

В начале августа Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев представителя ее военной разведки. Он утверждал, что туареги получили «не только разведданные» для своей атаки. Вскоре о разрыве дипотношений с Украиной заявил и Нигер. The Times отмечает, что действия украинских властей в Африке повлекут «неприятные последствия» для Киева.

The Economist: Кремль близок к контролю над Красноармейском

Британский журнал The Economist рассказал, что российские силы близки к контролю над Красноармейском (на Украине город называют Покровском), а Киев «проигрывает еще одну ключевую битву». Издание отмечает, что Красноармейск - стратегически важный город, который называют «западными воротами Донбасса».

Город лежит на трассе, представляющей собой важный маршрут снабжения украинских сил в регионе. Контроль над Красноармейском открывает для России путь к другим крупным городам. Украинская полиция и администрация уже покинули город, отмечает The Economist. Украинские командиры объяснили свои неудачи на этом направлении дефицитом снарядов и десятикратным превосходством России в огневой мощи. По версии британского журнала, в действительности за проблемами ВСУ стоит «общее истощение».

«Ядерная война гораздо ближе, чем кажется»

Британский политолог Самуэль Рамани заявил в своей статье для The Telegraph, что США «делают слишком мало» в рамках своей ядерной стратегии. Когда Джо Байден вступил в должность президента США в начале 2021 года, у Китая было 400 ядерных боеголовок. К концу 2023-го ядерный арсенал Пекина увеличился до 500 боеголовок и может достичь тысячи к 2030 году.

В ответ на этот растущий вызов США решили отдать приоритет дипломатии, а не сдерживанию, считает Рамани. Еще более тревожным эксперт считает «пассивный» ответ США на ядерные разработки Северной Кореи. Вашингтон ввел санкции, но они не были сопряжены ни с дипломатическими контактами с Пхеньяном, ни с военными контрмерами. Кроме того, США не готовы к милитаризации космоса, считает Рамани. По мнению автора статьи, следующим шагом России может стать запуск ядерного противокосмического оружия. Рамани считает, что «ядерная война гораздо ближе, чем на Западе осмеливаются представить».