Талибы запретили женщинам появляться на публике с непокрытым лицом

Правящая в Афганистане группировка «Талибан» (организация запрещена в России) запретила женщинам выступать и в целом появляться на публике с непокрытым лицом. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что министерство по распространению добродетели и предотвращению порока Афганистана издало закон 21 августа. Данный запрет включили в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях, которые охватывают такие аспекты повседневной жизни, как музыка, праздники, общественный транспорт и бритье.

Представитель ведомства Маулви Абдул Гафар Фарук заявил, что этот исламский закон окажет «большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока».

21 августа сообщалось, что власти Афганистана запретили специальному докладчику ООН по правам человека Ричарду Беннетту въезд на территорию страны. Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что Беннетт был обвинен в «антиафганской пропаганде» и в том, что он «представлял миру искаженную информацию о ситуации в Афганистане».

17 августа талибы похвалили себя за три года спокойствия в Афганистане. Со слов представителя «Талибана», после 15 августа 2021 года, которое теперь в Афганистане отмечается как день прихода талибов к власти, в стране до рекордных объемов поднялся уровень торговли и предпринимательской деятельности.

Ранее Tolo News сообщало, что талибы будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.