Европейские государства должны как можно скорее положить конец безрассудным действиям киевского режима в Курской области. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Необходимо немедленно вмешаться и положить конец этой бессмысленной и опасной украинской атаке", - сказал политик.

Как подчеркнул лидер "Патриотов", "несомненным является тот факт, что Киев для своих атак использует западное оружие".

"Это может еще больше усилить вовлеченность в конфликт стран, помогающих Украине, что представляет собой значительный риск", - подчеркнул Филиппо.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "европейские страны недостаточно независимы, чтобы как можно скорее добиться прекращения атак Киева на Курскую область".

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что ночью 22 августа киевский режим предпринял попытку атаки дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Беспилотник был сбит и обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. В правоохранительных органах напомнили, что это не первый раз, когда российскими средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны в районе Курской АЭС. Подобные события происходили также 14 и 16 августа 2024 года.

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Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что попытка киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС стала актом ядерного терроризма.