Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и обсудил визит российского лидера в Азербайджан. Об этом сообщили в кабмине Армении. Газета.Ru

«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», — говорится в сообщении. RT на русском

Пашинян заявил, что договорился о встрече с Путиным в будущем для обсуждения вопросов двухсторонней повестки, сообщили в кабмине Армении. ТАСС