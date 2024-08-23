Глава офиса Зеленского заявил о желании пригласить РФ на «саммит мира»

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что Киев рассматривает идею пригласить Россию на вторую конференцию по Украине. Об этом Ермак заявил в интервью India Today.

Первая конференция, организованная по просьбе Украины в Швейцарии, прошла в июне 2024 года. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, которое поддержали не все страны-участницы саммита (среди не поддержавших - Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, ОАЭ). В документ вошли требования о ядерной безопасности (касаются Запорожской АЭС), продовольственной безопасности (поставки зерна), а также обмен пленными.

Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны отмечали, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

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В августе Зеленский заявил, что страны-участницы хотят, чтобы в будущем на этих конференциях присутствовала Россия. Чуть позже украинские СМИ сообщили, что в Киеве планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года. Источники украинских журналистов, якобы близкие к Зеленскому, утверждали, что Киев хочет договориться об обмене пленными в формате «всех на всех», а также о продовольственной и ядерной безопасности.

Как отметил Ермак, после первой конференции были созданы рабочие группы, которые занимаются разработкой совместного плана по мирному урегулированию. По словам главы офиса Зеленского, когда этот план будет готов, Украина организует вторую конференцию.