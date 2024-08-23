Появились новые подробности о крушении яхты у берегов Сицилии

Жертвы крушения люксовой яхты у побережья Сицилии пытались спастись при ее затоплении, поскольку тела были найдены не в тех местах, на которые указали выжившие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Пропавшей без вести на данный момент остается лишь 18-летняя дочь миллионера Майка Линча. Число погибших достигло шести. Поисковая операция на глубине в 50 метров продолжается.

Выжившие при крушении 15 человек отметили местоположение кают, в которых должны были остаться другие люди. По последней версии, яхта затонула через нос и легла на правый борт. На это указывает местоположение тел нескольких погибших. Они покинули каюты в новости части и пытались найти воздух в левой половине судна. Следователи также предполагают, что находившиеся на судне люди после затопления направились в разные стороны. Часть пошла к корме, а вторая — к носу яхты. Последний путь оказался тупиковым.

Напомним, что парусное судно с туристами потерпело крушение возле берегов Сицилии утром в понедельник, 19 августа. На борту находились 22 человека. Основной причиной яхты считается смерч, а в качестве версий также рассматривается ошибка экипажа, которая оставила открытым один из люков. Среди погибших оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена.