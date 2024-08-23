Премьер Грузии рассказал, когда депутаты партии Саакашвили лишатся мандатов

Премьер-министр Грузии и Ираклий Кобахидзе заявили, что депутаты оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) будут лишены своих мандатов после того, как политсила будет признана неконституционной. Газета.Ru

«Аннулировать мандаты может только Конституционный суд, согласно нашей конституции. Я думаю, что аннулирование мандатов было бы логичным продолжением запрета партии», — заявил Кобахидзе. ТАСС

«Это одна коллективная криминальная политическая сила, которая обязательно должна быть осуждена», — подчеркнул грузинский премьер. В частности, политик обвинил отделившуюся от ЕНД партию «Лело» в рэкете бизнеса. Lenta.ru