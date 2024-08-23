Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в штате Аризона. Об этом пишет издание Axios. Ura.Ru

«Роберт Кеннеди-младший, его напарница [кандидат в вице-президенты США] Николь Шанахан и 11 выборщиков его независимой президентской кампании подали документы на отзыв в офис секретаря штата Аризона», — отмечается в материале. Lenta.ru

О планах Кеннеди-младшего выйти из предвыборной гонки стало известно накануне. В СМИ сообщалось, что он также объявит о поддержке Дональда Трампа. О решении, предположительно, будет объявлено к концу нынешней недели. Газета.Ru