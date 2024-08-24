Маск рассказал, как у его знакомого пытались отнять дочь за отказ сменить ей пол

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, как у его знакомого в Калифорнии пытались отнять дочь за отказ сменить ей пол*.

«Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь, просто потому что он хотел, чтобы она подождала несколько лет, прежде чем совершить окончательную смену пола», — написал он в соцсети X.

Знакомому Маска удалось переубедить полицейских, которые пришли забирать девочку. После этого он покинул штат.

Ранее Илон Маск назвал своего сына мёртвым из-за смены пола.

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