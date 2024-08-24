Кеннеди-младший объяснил свою поддержку Трампа

Роберт Кеннеди - младший, ранее участвовавший в президентской гонке в качестве независимого кандидата, присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.

"Я очень рад поприветствовать замечательного человека <...>, которого я давно знаю и который пользуется большим уважением. Это Роберт Кеннеди - младший", - представил его Трамп.

Он отметил, что кампания Кеннеди-младшего была очень успешной и что у него были бы все шансы обойти нынешнего американского лидера Джо Байдена, если бы он выставил свою кандидатуру от демократов.

23 августа Кеннеди-младший объявил, что приостанавливает свою президентскую кампанию и поддерживает Трампа, так как их позиции "по жизненно важным вопросам", включая необходимость завершить конфликт на Украине, совпадают.