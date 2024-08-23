Описан сценарий встречи премьера Индии с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди постарается уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на мир, заявил основатель и гендиректор Института политических исследований, кандидат наук Сергей Марков в Telegram-канале. По его мнению, политик не будет передавать никаких посланий от российского лидера Владимира Путина. Однако затем Моди поделится с ним впечатлением о Зеленском и о возможности мира, считает политолог.

Премьер-министр Индии Моди прибыл в Киев. Для отношения к миру? Да и нет. Конечно, Моди за мир, как и почти вся политика Глобального Юга. Поэтому Моди постарается уговорить Зеленского пойти на мир. И постараемся понять, как и когда возможен мир на Украине, — написал Марков.

Политолог объяснял, что Моди решил посетить Киев после визита в Россию с целью показать нейтральную позицию. Марков подчеркнул, что Индия участвует в БРИКС и ШОС не для поддержки антироссийских санкций. При этом посещение Украины говорит об участии в «американском пиар-проекте», считает эксперт.

Сегодня Моди приехал на Украину на поезде. Ранее Нарендра Моди побывал в Польше. Премьер-министр республики сообщил, что Варшава намерена наращивать военно-промышленное сотрудничество с Индией. В июле индийский политик виделся с Владимиром Путиным в России.