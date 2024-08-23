Кулеба отказался от посреднических усилий Индии по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не добивается от Нью-Дели посредничества на возможных переговорах с Россией на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в страну. Его слова приводит The New York Times. Газета.Ru

«По словам господина Кулебы, этот визит является “большим дипломатическим прорывом” для Киева в его усилиях оказать давление на нейтральные страны, чтобы они продемонстрировали баланс в своих отношениях с воюющими странами», — пишет NYT. Lenta.ru

23 августа Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Детали программы визита Моди в Киев не раскрывают. По данным телеканала, визит продлится несколько часов. ТАСС