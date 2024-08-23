Генеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении Рико Кригера, который был помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко и вернулся в ФРГ в рамках обмена заключенными между РФ и Западом. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По информации издания, Кригера подозревают в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ", что является наказуемым в соответствии с Уголовным кодексом Германии. Именно в этом, как указывает газета, его обвиняли в Белоруссии. Комитет госбезопасности Белоруссии, по данным Welt am Sonntag, 27 ноября 2023 года обратился к властям ФРГ с просьбой о правовой помощи.

Генпрокуратура ФРГ подозревает немца в том, что он хотел в качестве медика, оператора беспилотника или инженера-мехатроника вступить в ряды добровольческих формирований, воюющих на стороне Киева. Впоследствии на него якобы вышло СБУ, которое поручило Кригеру фотографировать военную технику. Позже по заданию СБУ он разместил на железнодорожных путях рюкзак, после чего был задержан. По информации газеты, в день освобождения Кригера в квартире его спутницы прошел обыск.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и Западом, в нем участвовал помилованный в Белоруссии Кригер.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате обмена на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Среди вернувшихся в Россию - отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств. Как заявил президент США Джо Байден, Россия в рамках обмена передала 16 человек, включая бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденных в РФ за шпионаж.