Властям американского штата Калифорния пришлось закрыть один из местных пляжей после нашествия сотен морских львов, пишет Reuters.

Животные начали мигрировать на пляж Сан-Карлос в Монтерее. Территорию, которую они заняли, обозначили предупреждающими лентами. Однако толпы людей все равно проходят на пляж ради фотографии с морскими львами, которые играют на песке и в воде. В Штатах действует закон о защите млекопитающих, который запрещает близко подходить к животным и провоцировать их к бегству.

Местные жители отмечают, что никогда не видели такого количества морских львов. Они останутся на пляже Сан-Карлос еще три-четыре недели, считают биологи. По всей видимости, животных привлекло разнообразие кормовой базы.