Великобритания окажется на пороге войны уже через пять лет, заявил в подкасте Money Maze бывший начальник генштаба армии королевства генерал Патрик Сандерс. По его мнению, такой сценарий ждет страну, если она не восстановит исчерпанные из-за помощи ВСУ запасы вооружения. Как считает Сандерс, уже к 2028 году точка острой опасности сформируется из-за окончания конфликта на Украине, усиления российской экономики, а также из-за подготовки Китая к столкновению с Тайванем.

Лучший способ избежать этого — обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии, — уверен британский генерал.

Сандерс добавил, началась «эпоха конфликта великих держав». Он предположил, что в таких условиях возвращение способности проводить масштабные операции и быстро наращивать личный состав армии займет у Британии пять-десять лет.

Стало известно, зачем ВСУ перебросили наемников под Харьков

Первоначальные инвестиции должны быть направлены на то, что сделает нас способными сдерживать Россию в течение этого десятилетия, — заключил бывший начальник генштаба.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что после атаки украинской армии на Курскую область конфликт перешел в заключительную фазу. По его мнению, об этом говорит интенсивная переброска подразделений ВСУ, после которой в Донбассе возникла нехватка личного состава.